​Мухин за один матч РПЛ забил больше, чем за 55 предыдущих

В субботу вечером проходил центральный матч третьего тура Премьер-лиги – ЦСКА против «Локомотива». «Армейцы» разгромили соперника со счётом 4:1. Лучшим игроком поединка был признан полузащитник Максим Мухин, который огорчил свою бывшую команду двумя голами.

Любопытно, что Мухин теперь провёл 56 матчей в Премьер-лиге России. В последней игре против ЦСКА он забил больше (два гола), чем в 55 предыдущих играх (один гол).

Максиму Мухину 21 год. За ЦСКА он выступает с лета 2021 года после трансфера из «Локомотива».

Ближайший матч ЦСКА проведёт 9 августа – против «Факела» во втором туре группового этапа Кубка России.