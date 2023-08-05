Галактионов: «Необходима стабильность, работа над качеством, чтобы стабилизировать игру в обороне»

Главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов на пресс-конференции после матча с ЦСКА (1:4) дал оценку обороне своей команды.

- 8 пропущенных мячей в четырех матчах - это все-таки многовато. Будете что-то с обороной дальше думать?

- Тут вопрос не количества, а качества. Можно как угодно переставлять. Нам необходима стабильность, работа над качеством, чтобы стабилизировать игру в обороне. Не только четверки защитников, но и всей команды.

- Можно ли сказать, что после второго гола, который стал ключевым, команду надломило? Вы попробовали поставить чуть повыше Наира Тикнизяна. Будете ли пробовать еще раз подобную схему, несмотря на неудовлетворительный результат сегодня?

- Результат и его взаимодействия точно никак не связаны. Вы нацеливаетесь только на одно взаимодействие, а то, что глобально это взаимодействие до пропущенных мячей полностью работало, была острота, мы фактически перекрыли все зоны, которые были необходимы. Но если брать нюанс стратегический, посмотрим. В зависимости от характера матчей, которые нам предстоят.

- Мы после «Рубина» говорили по поводу центральных защитников. Казалось, что Кузьмичёв и Погостнов - оптимальный вариант. Как считаете, они в дальнейшем будут на себя брать большую часть нагрузки, или все же какая-то ротация центральной зоны защиты планируется?

- Необходимо сейчас проанализировать допущенные ошибки, из каких зон кто индивидуально ошибался, от этого принимать решения. Но у нас уже через два на третий Кубок. Ротация будет в любом случае. Здесь не надо смотреть на результат и кто ошибался. Это касается Кубка. Что касается игры чемпионата, проанализируем и подправим ошибки.