ЦСКА одержал 500-ю победу в чемпионатах России

Московский ЦСКА уверенно переиграл с крупным счетом земляков из «Локомотива», армейцы забили сопернику четыре мяча, на что тот ответил лишь одним голом. Так что и второй матч с участием московской команды в субботу закончился со счетом 4:1 - ранее с таким же счетом у «Рубина» выиграл московский «Спартак».

Как выяснилось, победа над «Локомотивом» стала для ЦСКА уже пятисотой в истории выступлений в чемпионате России, то есть с 1992 года. Больше лишь у одного клуба - московского «Спартака», который выиграл в чемпионате России целых 514 матчей. В следующем туре ЦСКА примет дома «Сочи».