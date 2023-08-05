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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

ЦСКА одержал 500-ю победу в чемпионатах России

05 Августа 2023 • 22:37 Комментировать
ЦСКА Москва
4:1
Локомотив Москва
окончен

Московский ЦСКА уверенно переиграл с крупным счетом земляков из «Локомотива», армейцы забили сопернику четыре мяча, на что тот ответил лишь одним голом. Так что и второй матч с участием московской команды в субботу закончился со счетом 4:1 - ранее с таким же счетом у «Рубина» выиграл московский «Спартак».

Как выяснилось, победа над «Локомотивом» стала для ЦСКА уже пятисотой в истории выступлений в чемпионате России, то есть с 1992 года. Больше лишь у одного клуба - московского «Спартака», который выиграл в чемпионате России целых 514 матчей. В следующем туре ЦСКА примет дома «Сочи».


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Спартак Москва ЦСКА Москва
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