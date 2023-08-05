Галактионов: «До двух голов у «армейцев» и подходов то не было»

Главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов на пресс-конференции после матча с ЦСКА (1:4) дал комментарий по игре.

- Понятно, что выпуская сегодня Марио Митая на левом фланге обороны, вы хотели дать больше свободы Наиру Тикнизяну в атаке. Кажется, что этот выход Митая создал больше сумбура, чем позитива. Согласитесь с этим?

- Вам то уж точно сложнее оценивать, чем нам. У нас были определенные цели на это взаимодействие, чтобы перекрыть свободное пространство за спиной, чтобы больше внимания было Милану Гайичу под вбегания в обороне. Тикнизян - сначала, 30 минут всё очень хорошо работало. У нас было три момента, которые должны были забивать Дзюба, Пиняев и Самошников. У нас были очень хорошие моменты. К сожалению, два быстрых мяча, которые мы пропустили, фактически у «армейцев» за это время и подходов то не было. К сожалению, они предопределили результат. В любом случае поздравляем соперника с победой. ЦСКА сегодня был сильнее, поэтому надо отдать должное сопернику.

- Вы второй матч проводите с ЦСКА. Прошлый матч был 1:1, сейчас 1:4. Что не пошло в этой игре, сказались индивидуальные действия Чалова и Мухина?

- Были немного инертны, потому что нацеливали наших игроков больше играть на пространстве, больше скоростных взаимодействий. Соперник грамотно позиционно оборонялся. Не было свободных зон, куда бежать. Мы фактически на месте получали мячи в прием. Против нам было достаточно комфортно играть. Мы попадали на ответные атаки.

К сожалению, когда идет тактически равная игра, плюс-минус, очень важны нюансы. К сожалению, мы вот эти ошибки допустили в точки зрения 11-метрового удара. Тут же ввод мяча Акинфеевым, мы попадаем под вбегание игрока из глубины и пропускаем быстро второй мяч. Дальше уже немного другой эмоциональный запал. И «армейцы» перехватили инициативу.