​«Локомотив» проиграл гостевой матч РПЛ впервые с октября

«Локомотив» проиграл московское дерби против ЦСКА в рамках третьего тура чемпионата России со счётом 1:4. Для команды Михаила Галактионова это первое поражение в Премьер-лиге на выезде с 8 октября 2022 года. Тогда «железнодорожники» уступили «Сочи», причём тоже пропустили четыре гола – 0:4.

Серия «Локомотива» без поражений в гостевых матчах чемпионата России в итоге составила 10 матчей (7 побед, 3 ничьи).

В трёх стартовых турах Премьер-лиги «Локомотив» набрал четыре очка. Следующий матч чемпионата команда Михаила Галактионова проведёт 12 августа – против «Крыльев Советов» на своём поле.