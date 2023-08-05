Алдонин похвалил Чалова за игру против «Локомотива»

Московский ЦСКА оставил не у дел земляков из «Локомотива», обыграв их с крупным счетом. Бывший игрок армейского клуба и сборной России Евгений Алдонин, принимавший участие в чемпионате мира 2002 года, доволен игрой ЦСКА. Особо он похвалил нападающего Федора Чалова, который смотрелся самым активным игроком в составе ЦСКА.

- Начало матча было за «Локомотивом». Но конкретнее и более четко сыграл ЦСКА. Плюс еще Федя Чалов провел великолепный матч. Без изъянов. И пенальти заработал, и забил, и передачу пяткой сделал шедеврально, - заявил бывший футболист в эфире телеканала «Матч ТВ».