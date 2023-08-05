Мухин: «Взяли игру в свои руки, и игра пошла»

Лучший футболист матча ЦСКА - «Локомотив» (4:1) Максим Мухин поделился впечатлениями от игры для «Матч ТВ».

- Насколько вы сами удивлены своим дублем сегодня?

- В принципе, ничего необычного. Я ожидал, что такое может случиться, и это случилось. Я очень рад.

- В чем секрет сегодняшней куражной игры ЦСКА?

- Секрет ЦСКА? Я не буду его рассказывать, чтобы все так играли, что ли? Оставлю это втайне.

- Тяжелый был старт, «Локомотив» в начале вас придавил. Как вы потом игру изменили?

- Как изменили? Взяли игру в свои руки, и игра пошла, и всё.

- Вы были опорным полузащитником, а сейчас вы крайний нападающий. Какая у вас самая правильная позиция на поле?

- Самая правильная - вратарь, наверное. Думаю, там у меня лучше всего получится.

- А если кроме шуток?

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- В принципе, сам еще не разобрался, мне комфортно и в полузащите, и в нападении, так что везде рад играть.

- Ваня Обляков, которого вы заменили на его позиции, впервые сегодня в заявке. Что вы ему сегодня в раздевалке скажете?

- Я говорю: «Вань, давай, чтобы тебя не трясло сильно, можешь еще выиграть у меня конкуренцию. У тебя еще все впереди».

- Но пока вы лучше Облякова?

- Ни в коем случае. Ванька всегда лучше меня.

- Где вы в следующий раз выйдете, когда он появится на фланге атаки?

- Там посмотрим по настроению, как будет.