Мухин: «Взяли игру в свои руки, и игра пошла»

Лучший футболист матча ЦСКА - «Локомотив» (4:1) Максим Мухин поделился впечатлениями от игры для «Матч ТВ».
- Насколько вы сами удивлены своим дублем сегодня?
- В принципе, ничего необычного. Я ожидал, что такое может случиться, и это случилось. Я очень рад.
- В чем секрет сегодняшней куражной игры ЦСКА?
- Секрет ЦСКА? Я не буду его рассказывать, чтобы все так играли, что ли? Оставлю это втайне.
- Тяжелый был старт, «Локомотив» в начале вас придавил. Как вы потом игру изменили?
- Как изменили? Взяли игру в свои руки, и игра пошла, и всё.
- Вы были опорным полузащитником, а сейчас вы крайний нападающий. Какая у вас самая правильная позиция на поле?
- Самая правильная - вратарь, наверное. Думаю, там у меня лучше всего получится.
- А если кроме шуток?
- В принципе, сам еще не разобрался, мне комфортно и в полузащите, и в нападении, так что везде рад играть.
- Ваня Обляков, которого вы заменили на его позиции, впервые сегодня в заявке. Что вы ему сегодня в раздевалке скажете?
- Я говорю: «Вань, давай, чтобы тебя не трясло сильно, можешь еще выиграть у меня конкуренцию. У тебя еще все впереди».
- Но пока вы лучше Облякова?
- Ни в коем случае. Ванька всегда лучше меня.
- Где вы в следующий раз выйдете, когда он появится на фланге атаки?
- Там посмотрим по настроению, как будет.
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