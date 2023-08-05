​Прервалась серия «Локомотива» без поражений в РПЛ

В субботу вечером «Локомотив» огорчил армию своих поклонников. Команда Михаила Галактионова проиграла дерби против ЦСКА на поле соперника с результатом 1:4.

Таким образом, прервалась серия «Локомотива» без поражений в Российской премьер-лиге. В итоге она составила 10 матчей (7 побед, 3 ничьи). В прошлый раз «железнодорожники» проигрывали в чемпионате России ещё 9 апреля. Тогда команда Галактионова уступила «Зениту» со счётом 1:2.

Следующий матч чемпионата России «Локомотив» проведёт в субботу, 12 августа, - против «Крыльев Советов» на своём поле. После трёх туров «железнодорожники» имеют четыре очка в своём активе.