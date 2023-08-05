​«Зенит» отклонил предложение по Барриосу от клуба АПЛ

Полузащитник «Зенита» Вильмар Барриос оказался на радаре английского «Ноттингем Форест». Как сообщает в социальных сетях авторитетный инсайдер Фабрицио Романо, клуб Премьер-лиги Англии предложил за 29-летнего колумбийца 4 миллиона евро. Чемпионы России отклонили предложение, поскольку считают его очень низким. «Сине-бело-голубые» оценивают Барриоса примерно в 15 миллионов евро.

Стоит сказать, что специалисты авторитетного портала transfermarkt оценивают Вильмара Барриоса в 18 миллионов евро. За «Зенит» полузащитник выступает с февраля 2019 года после трансфера из «Бока Хуниорс».