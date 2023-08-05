Дьяков: «Спартак» переиграл «Рубин»

Бывший защитник «Ростова» Виталий Дьяков впечатлен очередной победой московского «Спартака», случившейся в третьем туре российского чемпионата - московский клуб еще не потерял ни одного очка в начавшемся сезоне РПЛ. Дьяков прокомментировал свежие успехи «красно-белых».

- То, что конкретно Абаскаль обыграл Рахимова – это неправильно. Правильно – это «Спартак» переиграл «Рубин». Поэтому, «красно-белые» были лучше по игре и в первом тайме, - цитирует слова Дьякова Vprognoze.ru.

В следующем туре российского чемпионата РПЛ московский клуб сыграет на выезде с «Уралом».