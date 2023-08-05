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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Дубль Мухина помог ЦСКА разгромить «Локомотив»

05 Августа 2023 • 22:00 Комментировать
ЦСКА Москва
4:1
Локомотив Москва
окончен

«Локомотив» начал матч активно, но ЦСКА в первом тайме в течение трёх минут забил дважды. Во втором тайме «армейцы» продолжали играть лучше и в итоге добились разгромной победы над соседями по городу.

Протокол игры  
ЦСКА Москва4:1Локомотив Москва
(1:0) Чалов Фёдор29'  
(2:0) Гайич Милан III31'  
(3:0) Мухин Максим55'  
  61'Погостнов Егор (3:1)
(4:1) Мухин Максим64'  
Акинфеев ИгорьНабабкин КириллВиллиан РошаМойзесГайич Милан IIIКучаев Константин 46' (Зделар Саша ( 46') Мендес ВикторЗайнутдинов Бактиёр 35' (Рядно Михаил ( 35') Мухин Максим 88' (Гайч Адольфо ( 88') Заболотный Антон 88' (Арбузов Ярослав ( 88') Чалов Фёдор 79' (Ермаков Никита ( 79')
Запасные: Носков ЕгорКисляк МатвейОбляков ИванГлебов КириллТороп Владислав
Лантратов ИльяСамошников Илья 57' (Рыбчинский Дмитрий ( 57') Кузьмичёв ИванПогостнов ЕгорМитай МариоБаринов Дмитрий  12'Карпукас АртёмПиняев Сергей 57' (Ненахов Максим ( 57') Глушенков Максим 60' (Миранчук Антон ( 60') Тикнизян Наир 57' (Изидор Вильсон ( 57') Дзюба Артём 60' (Сарвели Владислав ( 60')
Запасные: ГилермеКуликов ДаниилМарадишвили КонстантинФассон ЛукасСильянов АлександрМорозов ЕвгенийХудяков Даниил
05 августа. Стадион "ВЭБ Арена" (Москва).

В третьем туре Премьер-лиги прошло первое московское дерби сезона – ЦСКА принимал «Локомотив». После двух матчей «армейцы» набрали три очка, а «железнодорожники» - четыре, так что хозяев надо было победить, чтобы обогнать соперника в таблице. При этом это был матч лучших бомбардиром сезона. Форвард хозяев Фёдор Чалов и защитник гостей Наир Тикнизян успели забить по четыре раза в двух стартовых турах чемпионата и в одной матче Кубка.

«Локомотив» мог быстро открыть счёт. Уже на четвёртой минуте «железнодорожники» заработали штрафной на правом фланге, быстро его разыграли и после кросса справа от Глушенков на дальнем углу вратарской пробивал Кузьмичёв, но получилось выше цели. Подопечные Михаила Галактионова на старте действовали активнее, забрав себе мяч. Вскоре Самошников справа продрался к лицевой и прострелил на Пиняева, который с острого угла пробил, но не попал. При этом молодой футболист явно пожадничал, ведь в центре совсем один был его партнер. Тут же Самошников уже пробил сам с края штрафной, но чуть в верхний угол не попал.

«Армейцы» ответили опасным подходом на пятнадцатой минуте, когда Зайнутдинов подхватил мяч на правом фланге и прострелил в центр, а Мухин пробил сходу, но получилось выше цели. Тут же «Локомотив» был обязан открывать счёт. «Железнодорожники» заработали штрафной, и Глушенков решился на дальний удар. Форвард моно выстрелил, а Акинфеев крайне неудачно отбил мяч перед собой, но Дзюба на добивании не попал в пустые ворота.

Вскоре «Локомотив» на ровном месте себе привёз гол. «Армейцы» разыграли мяч на фланге, Чалов ворвался в штрафную, но Самошников схватил его на майку. Нарушение правил выглядело бессмысленным, учитывая, что наперерез форварду уже шёл Карпукас. Пенальти был очевидным, и сам же Чалов реализовал свой очередной одиннадцатиметровый в сезоне.

Тут же ЦСКА забил ещё раз и сделал это очень красиво. Акинфеев длинной передачей закинул мяч на Заболотного, который сделал скидку направо на Мухина. Полузащитник приблизился и покатил мяч в штрафную на Чалова, а тот эстетски пяткой сделал пас в свободную зону на Гайича, который с близкого расстояния пробил в дальний угол.

«Локомотив» пытался прибавить. За пять минут до перерыва Глушенков справа из штрафной навесил на Дзюбу, который в воздухе перевисел Виллиана, но удар акцентированным не получился. В итоге на перерыв ЦСКА ушёл с уверенным преимуществом в счёте.

В начале второго тайма «армейцы» могли доводить счёт до разгромного. После передачи справа Чалов умно пропустил мяч на Мухина, который с линии штрафной в касание пробил цели. Однако с третьей попытки новоиспеченный игрок атаки своего добился. Митай запустил за спину соперника, но догнал его у лицевой, отобрал мяч, а потом выбил его прямо на ногу Мухину, который с линии штрафной уложил футбольный снаряд впритирку с дальней штангой.

Галактионов после этого сделал пять замен, и «Локомотив» сократил отставание. После навеса вышедшего на поле Миранчука с углового Погостнов выиграл борьбу и головой пробил в цели. Однако тут же ЦСКА восстановил статус-кво. Чалов покатил мяч в левую зону штрафной на подключившегося Рядно, который навесил в центр, а Мухин в воздухе переиграл Кузьмичёва и ударом головой оформил дубль.

После этого темп игры спал. «Локомотив», кажется, уже не верил, что сможет отыграться, а ЦСКА продолжал действовать острее, но уже на меньших скоростях. В такой игре Федотов даже досрочно снял с игры Фёдора Чалова, дав тому отдохнуть. Миранчук пытался возродить интригу, сделав пас в правую зону штрафной, откуда Сарвели бил без сопротивления, но получилось неточно. В компенсированное время Арбузов, вышедший на замену, мощно, и Лантратов с трудом парировал мяч в сторону. Сам же молодой форвард успел первым на добивание, но повторный удар пришёлся уже в руки голкиперу.

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В следующем туре «Локомотива» дома примет «Крылья Советов», но ещё на неделе съездит в Казань к «Рубину» в рамках Кубка России. ЦСКА через неделю вновь сыграет в столичном дерби против «Динамо», а до этого примет «Сочи» во втором по значимости внутреннем турнире.

Роман Андреев

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