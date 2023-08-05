Червиченко — о Соболеве: До него дошло, что нужно вести себя по-другому

Экс-владелец «Спартака» Андрей Червиченко высказался о поведении форварда «красно-белых» Александра Соболева в матче с «Рубином».

Встреча третьего тура РПЛ завершилась со счетом 4:1 в пользу команды Гильермо Абаскаля. На счету Соболева две результативные передачи.

«Может быть, Соболеву удобнее играть под нападающим. Мне показалось, что он более умиротворенный, особенно ни с кем не спорил. Может быть, все-таки уже дошло, что надо немножко по-другому себя вести на поле», — цитирует Червиченко Metaratings.

Функционер отметил, что Соболев провел хороший матч, хоть и не смог отметиться забитым мячом.

Стоит добавить, что по итогам встречи Соболев был признан лучшим игроком матча.