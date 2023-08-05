​Мухин не праздновал голы в ворота «Локомотива»

В субботу вечером проходит центральный матч третьего тура Премьер-лиги между ЦСКА и «Локомотивом». По ходу второго тайма «армейцы» громят своего соперника со счётом 4:1. Автором дубля стал полузащитник Максим Мухин.

Стоит сказать, что 21-летний Мухин не стал праздновать голы в ворота «Локомотива», ведь он выступал за эту команду ранее. В ЦСКА полузащитник перебрался как раз из стана «железнодорожников» летом 2021 года.

Следить за московским дерби между ЦСКА и «Локомотивом» можно в текстовой трансляции, которая проходит на страницах портала LiveResult.