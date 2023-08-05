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Булыкин нахваливает старт «Динамо»

05 Августа 2023 • 21:35 Комментировать
Рубин
1:4
Спартак Москва
окончен

Бывший нападающий московского «Динамо» и «Локомотива» Дмитрий Булыкин восхищен стартом московского «Спартака» в новом сезоне российского чемпионата - подопечные испанского специалиста Гильермо Абаскаля одержали три победы кряду, в том числе и сегодня над «Рубином», обыграв того со счетом 4:1.

- «Спартак» – молодцы. Они сразу взялись за дело, и это говорит о многом. Теперь важно не упустить тот кураж, который москвичи поймали в первых матчах. Иначе потом будет тяжело, - цитирует слова Булыкина vprognoze.ru.

В следующем туре московский «Спартак» сыграет гостевой матч с «Уралом». 

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Дмитрий Булыкин
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