Булыкин нахваливает старт «Динамо»

Бывший нападающий московского «Динамо» и «Локомотива» Дмитрий Булыкин восхищен стартом московского «Спартака» в новом сезоне российского чемпионата - подопечные испанского специалиста Гильермо Абаскаля одержали три победы кряду, в том числе и сегодня над «Рубином», обыграв того со счетом 4:1.

- «Спартак» – молодцы. Они сразу взялись за дело, и это говорит о многом. Теперь важно не упустить тот кураж, который москвичи поймали в первых матчах. Иначе потом будет тяжело, - цитирует слова Булыкина vprognoze.ru.

В следующем туре московский «Спартак» сыграет гостевой матч с «Уралом».