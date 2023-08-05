Арбитр Кукуляк не стал отвечать на вопрос о своей возможной ошибке в матче «Рубин» - «Спартак»

По ходу субботнего матча третьего тура чемпионата России между «Рубином» и «Спартаком» арбитр Евгений Кукуляк назначил штрафной удар в сторону ворот москвичей. Показалось, что Руслан Литвинов сыграл в мяч, а если фол и был, то в пределах штрафной площадки. После этого стандарта «Рубин» сравнял счёт. Правда, «Спартак» в итоге крупно победил в Казани со счётом 4:1.

Как сообщает sport24, Кукуляк после игры не стал отвечать на вопрос о своей возможной ошибке.

Напомним, что «Спартак» в трёх прошедших матчах нового чемпионата России набрал максимальное количество очков – девять.