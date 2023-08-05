«Локомотив» и ЦСКА обменялись голами

ЦСКА и «Локомотив» не отстают от других команд Премьер-лиги, которые в субботу провели результативные матчи. При счёте 3:0 в пользу «армейцев» гости подали угловой, мяч полетел к линии вратарской у ближней штанги, и никто не помешал Егору Погостнову головой переправить его в цель. Более того, на ленточке Фёдор Чалов лишь добавил круглого в ворота, пытаясь подстраховать голкипера. Не исключено, что у лучшего бомбардира турнира будет еще и автогол.

В ответ ЦСКА провел похожую комбинацию, только с игры. Михаил Рядно, не глядя, навесил с левого фланга, и Максим Мухин в падении головой расстрелял ворота, оформив дубль.

На табло 4:1. Поминутная текстовая трансляция на LiveResult.ru.