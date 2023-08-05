Джикия: На трибунах болельщиков «Спартака» было больше

Защитник «Спартака» Георгий Джикия поделился впечатлениями о поддержке со стороны болельщиков на матче с «Рубином». Игра третьего тура чемпионата России завершилась победой «красно-белых» со счетом 4:1.

«Будто дома играли. Было приятно, когда скандировали: «Спартак»! Было видно, что сегодня на трибунах «красно-белых» больше, хоть и играли в Казани», — передает слова Джикии «Чемпионат».

«Спартак» возглавляет турнирную таблицу Российской премьер-лиги, набрав девять очков в трех турах. В следующем туре «красно-белые» будут гостить в Екатеринбурге у «Урала». Игра состоится 11 августа и начнется в 18:00 по мск.