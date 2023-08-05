Федун: Атака у «Спартака» теперь лучше, чем у «Зенита»

Леонид Федун, который раньше был владельцем «Спартака», высказался по поводу качества состава команды.

Федун отметил качественные летние трансферы «Спартака» в виде подписаний Тео Бонгонда и Хесуса Медины. Экс-владелец «красно-белых» считает, что теперь, после ухода Малкома, атака «Спартака» превосходит атаку «Зенита».

«После ухода Малкома из «Зенита» «Спартак», пожалуй, лучший в атаке в РПЛ», - сказал Федун, чьи слова приводит на своих страницах «Спорт-Экспресс».

Ближайший матч «Спартак» проведёт во вторник, 8 августа, – против «Пари НН» во втором туре группового этапа Кубка России.