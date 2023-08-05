ЦСКА громит «Локомотив» после грубой ошибки Митая

В центральном матче третьего тура ЦСКА принимает «Локомотив». «Армейцы» забили два гола подряд до перерыва и продолжают наращивать отрыв от соперника. После голевых попыток Фёдора Чалова и Милана Гайича также отличился Максим Мухин. Марио Митай получил мяч в своей штрафной и безобразно сыграл, вынося мяч на недостаточной высоте через центр. Мухин его перехватил и из пределов штрафной метко пробил под правую штангу ворот соперника. Счет стал 3:0 в пользу ЦСКА.

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