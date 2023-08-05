Федун ответил на вопрос о чемпионских амбициях «Спартака»

Бывший владелец «Спартака» Леонид Федун ответил на вопрос по поводу чемпионских амбиций команды.

Напомним, что «Спартак» начал новый чемпионат с побед над «Оренбургом» (3:2), «Балтикой» (2:1) и «Рубином» (4:1). Девять очков в трёх стартовых турах Премьер-лиги в прошлый раз «красно-белые» набирали в сезоне 2013/2014.

«Для того, чтобы сказать, может ли этот сезон быть чемпионским, дождемся 20 августа, когда будем играть с «Зенитом». После этой игры будет понятно, насколько высоки амбиции», - сказал Федун, чьи слова приводит на своих страницах «Спорт-Экспресс».

Ближайший матч «Спартак» проведёт 8 августа – против «Пари НН» на своём поле во втором туре групповой стадии Кубка России.