В «Спартаке» рассказали, покинет ли команду Мелёшин

Генеральный директор «Спартака» Олег Малышев ответил на вопрос о возможном уходе нападающего команды Павла Мелёшина.

«Нет планов отдавать в аренду Мелёшина. На данный момент он игрок основной команды», — заявил Малышев журналистам.

Ранее сообщалось, что «Спартак» может отдать в аренду 19-летнего форварда, если подпишет на его позицию нового футболиста.

В текущем сезоне Мелёшин принял участие в одном матче Российской премьер-лиги и получил одну желтую карточку.

Контракт футболиста со «Спартаком» рассчитан до лета 2025 года. Согласно данным портала Transfermarkt, стоимость нападающего оценивается в 500 тысяч евро.