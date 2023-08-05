​Уткин высмеял выступление Майданова перед дерби ЦСКА – «Локомотив»

Перед субботним матчем третьего тура Российской премьер-лиги между ЦСКА и «Локомотивом» на стадионе выступил Денис Майданов. Комментарий на этот счёт дал известный журналист Василий Уткин.

«А что за коленоголовый человек пел гимн на «Локомотиве»? Мне всегда казалось, что в этом есть смысл, если человек узнаваем. Или у него есть голос. Ни того, ни другого; это находка! (Да, я умею находить позитив)», - написал Уткин в своём телеграм-канале.

Следить за развитием событий в матче между ЦСКА и «Локомотивом» во всех подробностях можно в текстовой трансляции, которую проводит портал LiveResult.

Отметим, что после двух туров ЦСКА имеет в своём активе три очка, а «Локомотив» - четыре.