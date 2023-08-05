Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
200 $ Получить
100 ₽ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

​Уткин высмеял выступление Майданова перед дерби ЦСКА – «Локомотив»

05 Августа 2023 • 21:13 Комментировать
ЦСКА Москва
4:1
Локомотив Москва
1 2.50 X 3.40 2 2.80
2-й тайм

Перед субботним матчем третьего тура Российской премьер-лиги между ЦСКА и «Локомотивом» на стадионе выступил Денис Майданов. Комментарий на этот счёт дал известный журналист Василий Уткин.

«А что за коленоголовый человек пел гимн на «Локомотиве»?  Мне всегда казалось, что в этом есть смысл, если человек узнаваем. Или у него есть голос. Ни того, ни другого; это находка! (Да, я умею находить позитив)», - написал Уткин в своём телеграм-канале.

Следить за развитием событий в матче между ЦСКА и «Локомотивом» во всех подробностях можно в текстовой трансляции, которую проводит портал LiveResult.

Отметим, что после двух туров ЦСКА имеет в своём активе три очка, а «Локомотив» - четыре.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва ЦСКА Москва Василий Уткин
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
200 $ Получить
100 ₽ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
ЦСКА МОСКВА ЛОКОМОТИВ МОСКВА
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Окончен
Крылья Советов Крылья Советов
Ростов Ростов
5
1
2.48 3.60 2.85
Видео
Окончен
Рубин Рубин
Спартак Москва Спартак Москва
1
4
3.40 3.80 2.10
Видео
Окончен
Оренбург Оренбург
Урал Урал
0
2
2.36 3.80 2.90
Видео
94 мин
ЦСКА Москва ЦСКА Москва
Локомотив Москва Локомотив Москва
4
1
2.48 3.60 2.85
Видео
06.08.23 в 17:30
Балтика Балтика
Факел Факел
2.36 3.50 3.10
Видео
06.08.23 в 19:00
Зенит Зенит
Динамо Москва Динамо Москва
1.49 4.60 7.00
Видео
06.08.23 в 20:00
Сочи Сочи
Ахмат Ахмат
2.18 3.70 3.30
Видео
Все матчи
Новости
Сегодня, 05 Августа
21:46 · Россия. Премьер-лига
Червиченко — о Соболеве: До него дошло, что нужно вести себя по-другому
21:43 · Россия. Премьер-лига
​Мухин не праздновал голы в ворота «Локомотива»
21:40 · Россия. Премьер-лига
Дубль Мухина и гол Погостнова - видео видео
21:35 · Россия. Премьер-лига
Булыкин нахваливает старт «Динамо»
21:35 · Россия. Премьер-лига
Шмаров уверен, что «Зенит» не сможет пройти сезон без поражений
21:35 · Россия. Премьер-лига
Арбитр Кукуляк не стал отвечать на вопрос о своей возможной ошибке в матче «Рубин» - «Спартак»
21:33 · Россия. Премьер-лига
«Локомотив» и ЦСКА обменялись голами
21:28 · Россия. Премьер-лига
Джикия: На трибунах болельщиков «Спартака» было больше
21:27 · Россия. Премьер-лига
Федун: Атака у «Спартака» теперь лучше, чем у «Зенита»
21:24 · Россия. Премьер-лига
ЦСКА громит «Локомотив» после грубой ошибки Митая
21:23 · Россия. Премьер-лига
Федун ответил на вопрос о чемпионских амбициях «Спартака»
21:18 · Россия. Премьер-лига
В «Спартаке» рассказали, покинет ли команду Мелёшин
21:13 · Россия. Премьер-лига
​Уткин высмеял выступление Майданова перед дерби ЦСКА – «Локомотив»
21:10 · Россия. Премьер-лига
Бышовец: «Чувство неудовлетворённости есть и у «Зенита», и у «Динамо»
21:08 · Россия. Премьер-лига
Рыбус признался, что не жалеет об уходе из «Спартака»
Все новости
Рекомендуем