Рыбус признался, что не жалеет об уходе из «Спартака»

Защитник «Рубина» Мацей Рыбус ответил на вопрос об уходе из «Спартака». Напомним, польский футболист выступал за «красно-белых» в сезоне-2022/23.

«Жалею ли, что покинул «Спартак»? Я там почти не играл последние полгода. Нужно было принимать какое-то решение. Я в хороших отношениях со всеми из клуба. Контракт расторгли по согласию сторон», — приводит слова Рыбуса «Чемпионат».

33-летний футболист перебрался из «Спартака» в «Рубин» в текущее трансферное окно. В составе казанской команды защитник дебютировал сегодня, 5 августа, в матче третьего тура чемпионата России против «Спартака» (1:4). Рыбус провел на поле 18 минут, выйдя на замену во втором тайме.