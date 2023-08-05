В дерби ЦСКА - «Локомотив» в рамках третьего тура Премьер-лиги завершён первый тайм. «Армейцы» побеждают со счётом 2:0 после пары результативных атак. Сначала Фёдор Чалов заработал и реализовал пенальти, нанеся сильный удар по центру ворот. В следующей атаке, начатой Игорем Акинфеевым, Чалов пяткой отыграл на одноклубника Милана Гайича, который оказался на отличной позиции для удара и метко пробил.

Голевые выпады «армейцев» представлены ниже. Почитать текстовую трансляцию можно на LiveResult.ru.