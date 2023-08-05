Медина: «Мы нашли свою игру»

С трех побед в трех стартовых турах начал новый сезон российского чемпионата Премьер-лиги московский «Спартак», в составе которого выступает бывший «армеец» Хесус Медина. В игре с «Рубином» он проявил себя с самой лучшей стороны, а после матча рассказал о своих ощущениях в новом клубе.

- Спасибо за поздравления, чувствую себя замечательно, счастлив. Я думаю, мы нашли свою игру и контролировали ее до конца. Заслужили победу, - цитирует слова латиноамериканского футболиста новостное агентство ТАСС.

В следующем туре чемпионата московский «Спартак» сыграет с «Уралом» в Екатеринбурге.