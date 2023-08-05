​ЦСКА потерял Зайнутдинова из-за травмы

В субботу вечером матч третьего тура чемпионата России проводят ЦСКА и «Локомотив». Ближе к завершению первого тайма рулевому «армейцев» Владимиру Федотову пришлось делать замену. Дело в том, что травму получил Бактиёр Зайнутдинов, действовавший по левому флангу. В срочном порядке на поле появился 17-летний Михаил Рядно, который на старте сезона регулярно получает игровую практику.

В ближайшее время наверняка появятся подробности о состоянии Зайнутдинова. Следите за новостями.

Текстовая трансляция московского дерби между ЦСКА и «Локомотивом» проходит на портале LiveResult.