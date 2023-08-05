Бывший опорный полузащитник московского «Спартака», 31-летний Лукас Фернандо продолжит свою карьеру в «Аль-Джазире» - клубе, представляющем сильнейший дивизион ОАЭ. О переходе игрока из турецкого «Антальяспора» сообщает клубная пресс-служба. Детали контракта пока не раскрываются.

Напомним, что Фернандо защищал цвета «красно-белых» с 2016 по 2019 годы. Вместе с московским клубом он стал чемпионом России и обладателем Суперкубка страны в 2017 году. После ухода из «Спартака» в карьере Фернандо был период в Китае в составе клуба «Бэйцзин Гоань», в 2022 году бразилец перебрался в состав середняка чемпионата Турции – «Антальяспора».