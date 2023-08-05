​Чалов вышел в лучшие бомбардиры сезона РПЛ, забив все голы с пенальти

В субботу вечером ЦСКА и «Локомотив» проводят московское дерби в рамках третьего тура чемпионата России. По ходу первого тайма «армейцы» организовали два гола – отличились Фёдор Чалов и Милан Гайич.

Реализовав пенальти, Чалов вышел на первое место рейтинга бомбардиров текущего чемпионата России. Теперь у форварда ЦСКА четыре гола на своём счету. Любопытно, что все свои голы Фёдор забил с одиннадцатиметровой отметки.

Следить за дальнейшим развитием событий в матче между ЦСКА и «Локомотивом» можно в текстовой трансляции, которая проходит на портале LiveResult.