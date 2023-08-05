Джикия: «Замены сработали»

Капитан «Спартака» Георгий Джикия оценил замены команды в матче с «Рубином». Встреча третьего тура чемпионата России завершилась крупной победой московской команды со счетом 4:1.

«Замены сработали. Медина через 40 секунд забил. Затем Миша Игнатов вышел не в первый раз и забил. Хорошие замены и хорошая командная работа привела к тому, что сегодня одержали такую победу», — передает слова Джикии «Чемпионат».

В составе «Спартака» отличись Тео Бонгонда, Хесус Медина, Михаил Игнатов и Квинси Промес. Автором единственного гола «Рубина» стал Иву Угучукву.

Коллектив Гильермо Абаскаля возглавил РПЛ, набрав десять очков за три тура. Следующим соперником «Спартака» в чемпионате станет «Урал» (11 августа).