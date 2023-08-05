Ежов во второй раз в карьере оформил три голевых действия за матч РПЛ

Вингер самарских «Крыльев Советов» Роман Ежов во второй раз в карьере оформил три голевых действия в одном матче Российской премьер-лиги. Напомним, в первом матче субботы Ежов отметился голом и двумя ассистами, самарцы дома принимали «Ростов» и разгромили дончан – 5:1.

Как сообщает Opta Sports, ранее 25-летнему футболисту удавалось сделать это в РПЛ год назад – в игре против «Оренбурга». Тогда он аналогично оформил гол и два ассиста.

Напомним, что благодаря разгрому «Крылья» поднялись на третье место в турнирной таблице РПЛ, набрав семь очков.

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