ЦСКА забил два мяча подряд в ворота «Локомотива»

В одном из центральных матчей третьего тура Премьер-лиги играют ЦСКА и «Локомотив». На 28-й минуте противостояния «армейцы» заработали пенальти. Илья Самошников придерживал Фёдора Чалова, и арбитр резонно указал на точку. Сам пострадавший наносил удар со стандарта и послал мяч по центру ворот. Голкипер бросился к штанге, но едва-едва не блокировал попытку ногой.

В следующей атаке ЦСКА снова отличился. Максим Мухин разогнал атаку и нашел в штрафной Фёдора Чалова. Форвард пяткой отыграл на Милана Гайича, который тут же расстрелял ворота.

Счет стал 2:0, ЦСКА теснит «Локомотив» с пятого места в таблице.