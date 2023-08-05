​Салиховой больно смотреть на «Спартак» без еврокубков

Зарема Салихова, супруга бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна, высказалась после матча «красно-белых» против «Рубина».

Напомним, что «Спартак» разгромил «Рубин» на выезде в третьем туре Премьер-лиги со счётом 4:1.

Салихова вспомнила, что ещё относительно недавно «Рубин» обыгрывал «Барселону» и успешно играл в играх против других топ-клубов Европы.

«Очень больно смотреть на деградацию российского футбола на примере таких команд, как «Рубин». Ещё больнее видеть такой «Спартак» без возможности играть в Европе», - сказала Салихова, чьи слова на своих страницах приводит Metaratings.

Ближайший матч «Спартак» проведёт 8 августа – против «Пари НН» в Кубке России.