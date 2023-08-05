Джикия — о своём сейве: «Игровой момент без героизма»

Капитан «Спартака» Георгий Джикия высказался после победы над «Рубином» (4:1) в матче третьего тура чемпионата России.

«Главное, что одержали победу на выезде. Сложная игра. Мой сейв? Игровой момент без героизма. Доиграл эпизод, и так получилось», — передает слова Джикии «Чемпионат».

Защитник «красно-белых» провел на поле все 90 минут и не отметился результативными действиями. Авторами голов в составе «Спартака» стали Тео Бонгонда, Хесус Медина, Михаил Игнатов и Квинси Промес.

Стоит отметить, что Медина дебютировал за «Спартак» в матче с «Рубином», появившись на поле на 58-й минуте. Спустя 40 секунд парагваец забил свой первый мяч за столичный клуб.