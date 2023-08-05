​Федун: «Сколько я был в «Спартаке», столько «Спартак» судьи не любят»

Бывший владелец «Спартака» Леонид Федун выразил радость от того, что ошибка арбитра не помешала «красно-белым» обыграть «Рубин» в третьем туре Премьер-лиги. В то же время Федун отметил, что арбитры не любят «Спартак».

«Сколько я был в «Спартаке», столько «Спартак» судьи не любят. По понятным причинам. Но судейство в последние пару лет стало намного комфортнее, если речь не идёт о «Зените». Все остальные матчи примерно одинаковые», - сказал Федун, чьи слова на своих страницах приводит «Спорт-Экспресс».

Напомним, что «Спартак» разгромил «Рубин» на выезде со счётом 4:1. «Красно-белые» впервые за десять лет начали сезон Премьер-лиги с трёх побед.

Следующий матч команда Гильермо Абаскаля проведёт уже во вторник, 8 августа, - против «Пари НН» на своём поле во втором туре группового этапа Кубка России.