Соболев – лучший ассистент среди центрфорвардов РПЛ с начала прошлого сезона

Центральный нападающий столичного «Спартака» Александр Соболев в разгромном матче против «Рубина» (4:1) оформил два ассиста – на Тео Бонгонда и Михаила Игнатова.

Как отмечает Opta Sports, после игры в Казани Соболев стал лучшим центрфорвардом в лиге с момента начала прошлого сезона. У него набралось восемь голевых передач.

Что касается забитых голов, то их у Соболева в том сезоне набралось 13 в рамках Премьер-лиги. В новом сезоне у нападающего пока нет голов.

В следующем туре РПЛ «Спартак» отправится в гости в Екатеринбург, где сразится с местным «Уралом».

«Спартак» покуражился в Казани и стал первым