Умяров — о первом месте «Спартака» в РПЛ: «Конечно, я счастлив»

Полузащитник «Спартака» Наиль Умяров поделился эмоциями после выхода «красно-белых» на первую строчку в турнирной таблице РПЛ.

«Конечно, счастлив, что «Спартак» возглавил турнирную таблицу РПЛ по итогам трех туров», — передает слова Умярова «Чемпионат».

Сегодня, 5 августа, «Спартак» разгромил казанский «Рубин» со счетом 4:1. Подопечные Гильермо Абаскаля одержали три победы во всех трех стартовых матчах нового сезона чемпионата России. Таким образом, «красно-белые» набрали девять очков и стали лидерами чемпионата.

Добавим, что столько же баллов в копилке у «Краснодара», но «быки» уступают «Спартаку» по дополнительным показателям.