​«Спартак» в последний раз выигрывал три стартовых матча РПЛ 10 лет назад – в итоге было 6-е место

«Спартак» здорово начал путь в новом чемпионате России. В трёх стартовых турах команда Гильермо Абаскаля обыграла «Оренбург» (3:2), «Балтику» (2:1) и «Рубин» (4:1).

В последний раз «Спартак» стартовал в Премьер-лиге с трёх побед в сезоне 2013/2014, когда команду тренировал Валерий Карпин. Любопытно, что в итоге в том чемпионате «красно-белые» заняли только шестое место и остались без еврокубков. Тот сезон команда доигрывала под руководством Дмитрия Гунько – Карпин в марте 2014-го покинул тренерский мостик.

Следующий матч Премьер-лиги «Спартак» проведёт 11 августа – против «Урала» на выезде.