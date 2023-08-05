Промес пока не покидает поле в сезоне РПЛ без голевых действий

Один из лидеров московского «Спартака» Квинси Промес находится в отличной форме. Так, нидерландец в текущем сезоне РПЛ ещё не покидал футбольное поле без голевых действий – за три матча у него в активе два забитых гола и две голевые передачи.

Напомним, что в субботнем матче против казанского «Рубина» Промес оформил последний гол своей команды на 73-й минуте матча. Ранее в рамках первого тура в матче против «Оренбурга» легионер оформил ассист, а в матче против «Балтики» в туре втором – гол и ассист.

Подробнее о разгроме «Спартаком» казанского клуба читайте в нашем обзоре.