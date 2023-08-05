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Рахимов: «Мне не понравилась реакция после второго пропущенного мяча»

05 Августа 2023 • 20:21 Комментировать
Рубин
1:4
Спартак Москва
окончен

Главный тренер «Рубина» Рашид Рахимов в эфире канала «Матч Премьер» дал комментарий после матча со «Спартаком».

- Неоднозначные таймы. Если глобально подвести итог этой встречи, что конкретно не получилось?

- Мне не понравилась реакция после того, как мы пропустили очень простой второй мяч. Если взять вообще до второго гола, ничего не предвещало такой ситуации, но мы попали в какой-то нокаут, в течение 15 минут пропустили очень простые мячи и уже не вернулись в игру. До второго мяча вообще не складывалось впечатления, что мы можем этот матч проиграть. Видите, как случается в футболе? Такой неприятный удар, который нужно держать. Из этого нужно делать вывод. Еще раз, эта реакция на простой пропущенный мяч, второй. Дальше мы просто вышли из той зоны максимальной концентрации и внимания и получили еще два. Тем более, мы должны понимать, что у «Спартака» очень хорошие исполнители.

- Это отсутствие правильной реакции на пропущенный мяч - это придет с опытом, или это проблема состава?

- Я думаю, что здесь просто нужно более глубоко проанализировать. Мы впервые попали в такую ситуацию, если можно так сказать. Поэтому посмотрим в ближайшие дни, как мы на это отреагируем. Я об этом сказал команде, что следующие дни покажут нашу реакцию, покажут, команда мы или нет. Здесь очень важны самокритика и самоанализ, мы должны это сделать.

- Такой плохой выход на замену практически всех игроков - это тоже следствие эмоционального упадка по ходу встречи?

- Не знаю, когда ты уже пропускаешь два-три мяча, уже тяжело попасть в игру. В любом случае этого не должно происходить. Понятно, что игроки, выходящие на замену, должны усиливать игру или, по крайней мере, не терять качество в игре. Но замены уже произошли после того, как мы уже получили эти голы. И это было неприятно. Но еще раз, мне не понравилась реакция после пропущенного мяча, и за эти 15 минут мы пропустили еще два. Просто очень простых мяча.

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Евро-Футбол.Ру,
Рубин Рашид Рахимов
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