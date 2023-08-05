Малышев: Будем разбираться в эпизоде с Русланом Литвиновым

Генеральный директор «Спартака» Олег Малышев прокомментировал зафиксированный фол Руслана Литвинова, после которого «Рубин» забил свой гол.

Матч третьего тура Российской премьер-лиги завершился победой «Спартака» со счетом 4:1. Стоит отметить, что арбитр ошибся с назначением штрафного удара в ворота «красно-белых».

«Я не понял, за что был назначен штрафной, который привел к голу в наши ворота. Будем разбираться в эпизоде. Понимаю ли я правила? Какие-то правила я, конечно, понимаю (смеется), но есть моменты, которые требуют уточнения, потому что одни и те же моменты трактуются по-разному», — заявил функционер журналистам.

После трех туров «Спартак» возглавляет турнирную таблицу чемпионата России, набрав девять очков из девяти возможных.