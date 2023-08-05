​Федун высказался об ошибке судьи против «Спартака»

«Спартак» разгромил «Рубин» в третьем туре Премьер-лиги (4:1), несмотря на то, что арбитр Евгений Кукуляк, вероятно, допустил грубую ошибку против московской команды. После игры комментарий по поводу судейства дал бывший владелец «Спартака» - Леонид Федун.

«Все ошибаются. Не было фола. Но это качество нашего судейства. Какое качество футбола, такое качество судейства. Такого бы никогда в нормальном чемпионате не назначили. Слава богу, что это не повлияло на результат игры», - сказал Федун, чьи слова на своих страницах приводит «Спорт-Экспресс».

Напомним, что «Спартак» впервые за десять лет прошёл три стартовых тура чемпионата без потерь очков. До матча с «Рубином» команда Гильермо Абаскаля в Премьер-лиге обыгрывала «Оренбург» (3:2) и «Балтику» (2:1).

Следующий матч «Спартак» проведёт 8 августа – против «Пари НН» в Кубке России.