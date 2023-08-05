Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
200 $ Получить
100 ₽ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

​Федун высказался об ошибке судьи против «Спартака»

05 Августа 2023 • 20:18 Комментировать
Рубин
1:4
Спартак Москва
окончен

«Спартак» разгромил «Рубин» в третьем туре Премьер-лиги (4:1), несмотря на то, что арбитр Евгений Кукуляк, вероятно, допустил грубую ошибку против московской команды. После игры комментарий по поводу судейства дал бывший владелец «Спартака» - Леонид Федун.

«Все ошибаются. Не было фола. Но это качество нашего судейства. Какое качество футбола, такое качество судейства. Такого бы никогда в нормальном чемпионате не назначили. Слава богу, что это не повлияло на результат игры», - сказал Федун, чьи слова на своих страницах приводит «Спорт-Экспресс».

Напомним, что «Спартак» впервые за десять лет прошёл три стартовых тура чемпионата без потерь очков. До матча с «Рубином» команда Гильермо Абаскаля в Премьер-лиге обыгрывала «Оренбург» (3:2) и «Балтику» (2:1).

Следующий матч «Спартак» проведёт 8 августа – против «Пари НН» в Кубке России.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Леонид Федун Евгений Кукуляк
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
200 $ Получить
100 ₽ Получить
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Окончен
Крылья Советов Крылья Советов
Ростов Ростов
5
1
2.48 3.60 2.85
Видео
Окончен
Рубин Рубин
Спартак Москва Спартак Москва
1
4
3.40 3.80 2.10
Видео
Окончен
Оренбург Оренбург
Урал Урал
0
2
2.36 3.80 2.90
Видео
85 мин
ЦСКА Москва ЦСКА Москва
Локомотив Москва Локомотив Москва
4
1
2.48 3.60 2.85
Видео
06.08.23 в 17:30
Балтика Балтика
Факел Факел
2.36 3.50 3.10
Видео
06.08.23 в 19:00
Зенит Зенит
Динамо Москва Динамо Москва
1.49 4.60 7.00
Видео
06.08.23 в 20:00
Сочи Сочи
Ахмат Ахмат
2.18 3.70 3.30
Видео
Все матчи
Новости
Сегодня, 05 Августа
21:35 · Россия. Премьер-лига
Булыкин нахваливает старт «Динамо»
21:35 · Россия. Премьер-лига
Шмаров уверен, что «Зенит» не сможет пройти сезон без поражений
21:35 · Россия. Премьер-лига
Арбитр Кукуляк не стал отвечать на вопрос о своей возможной ошибке в матче «Рубин» - «Спартак»
21:33 · Россия. Премьер-лига
«Локомотив» и ЦСКА обменялись голами
21:28 · Россия. Премьер-лига
Джикия: На трибунах болельщиков «Спартака» было больше
21:27 · Россия. Премьер-лига
Федун: Атака у «Спартака» теперь лучше, чем у «Зенита»
21:24 · Россия. Премьер-лига
ЦСКА громит «Локомотив» после грубой ошибки Митая
21:23 · Россия. Премьер-лига
Федун ответил на вопрос о чемпионских амбициях «Спартака»
21:18 · Россия. Премьер-лига
В «Спартаке» рассказали, покинет ли команду Мелёшин
21:13 · Россия. Премьер-лига
​Уткин высмеял выступление Майданова перед дерби ЦСКА – «Локомотив»
21:10 · Россия. Премьер-лига
Бышовец: «Чувство неудовлетворённости есть и у «Зенита», и у «Динамо»
21:08 · Россия. Премьер-лига
Рыбус признался, что не жалеет об уходе из «Спартака»
21:02 · Россия. Премьер-лига
Голевой дуплет ЦСКА в ворота «Локомотива» - видео видео
20:58 · Россия. Премьер-лига
Медина: «Мы нашли свою игру»
20:53 · Россия. Премьер-лига
​ЦСКА потерял Зайнутдинова из-за травмы
Все новости
Рекомендуем