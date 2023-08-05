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Абаскаль: «Не будем ограничиваться какой-то одной позицией для Медины»

05 Августа 2023 • 20:14 Комментировать
Рубин
1:4
Спартак Москва
окончен

Главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль дал для «Матч ТВ» комментарий после матча с «Рубином».

- В целом если брать первые три тура, вы довольны своей командой?   

- Да, конечно, мы не можем быть полностью довольными, потому что в футболе так не работает, это значит, что ты конформист, а мы всегда хотим прибавлять, прогрессировать и идти вперед. Особенно в современном футболе это так не работает, потому что ты побеждаешь, но у тебя следующий матч уже скоро. В нашем случае уже через два дня. Поэтому здесь мы не можем сказать, что удовлетворены. Конечно, радостно, как ребята играли, с каким настроем и самоотдачей, невозможно не радоваться всем моментам. Но в целом мы настроены, чтобы продолжать прогрессировать. Здорово, что ребята чувствуют в себе эту силу, эту уверенность. Но в целом мы хотим играть  еще лучше и прибавлять.

- Отличный дебют у Хесуса Медины. На какой позиции вы его рассматриваете, «десяткой» как сегодня?

- Мы не будем ограничиваться какой-то одной позицией, он может сыграть и слева вингером, и справа вингером, и под нападающими. Его гибкость в этом отношении позволяет его использовать в разных позициях, в зависимости от соперника и конкретной игры.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Хесус Медина Гильермо Абаскаль
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