Гендиректор «Спартака»: «Очень рад победам»

В матче третьего тура российского чемпионата Премьер-лиги московский «Спартак» обыграл казанский «Рубин», и это была уже третья победа кряду на старте чемпионата для «красно-белых». Успехам команды очень рад генеральный директор «Спартака» Олег Малышев:

- Очень рад победам, рад тому, как ребята сыграли. Мне кажется, что много положительных моментов можно выделить - гол Медины, две голевые передачи Соболева, - цитирует слова Олега Малышева новостное агентство ТАСС.

Стоит напомнить, что и в прошлом сезоне московский «Спартак» очень сильно начал чемпионат, но затем сдал.