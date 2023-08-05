Гендиректор «Спартака» — о Рябчуке: «У этой сделки есть шанс»

Генеральный директор «Спартака» Олег Малышев высказался о возможном подписании защитника «Олимпиакоса» Олега Рябчука.

«У этой сделки есть шанс, но данный момент мы его не объявляем. Будут ли еще усиления? Посмотрим. Нет задачи набрать какое-то количество игроков, есть задача найти усиление», — заявил Малышев журналистам.

Ранее сообщалось, что «Спартак» уже заключил контракт с Рябчуком. Соглашение между сторонами рассчитано на три года. По данным СМИ, трансфер защитника обошелся «красно-белым» в семь миллионов евро.

В третьем туре чемпионата России коллектив Гильермо Абаскаля разгромил «Рубин» со счетом 4:1. Голами у «красно-белых» отметились Тео Бонгонда, Хесус Медина, Михаил Игнатов и Квинси Промес.