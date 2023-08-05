Абаскаль: «Замены - ключевой момент в этой игре»

Главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль дал для «Матч ТВ» комментарий после матча с «Рубином».

- После первого тайма было ли ощущение, что вот так все закончится?

- Конечно же, нет, такого ощущения не было. Более того, первые пять минут мы вообще плохо начали. Нам потребовалось как раз это время, чтобы почувствовать свою игру и быть настоящим «Спартаком». Также эпизод в первом тайме с фолом и последовавшим за ним голом - это влияет на поединок и ход матча. Тем не менее, в перерыве с ребятами мы поговорили и решили, как нужно реагировать, ребята показали всё это на поле.

- Что изменилось во втором тайме?

- Ритм. Темп игры нам удалось поменять во многом благодаря проведенным заменам. Ребята добавили той силы, темпа, которого не хватало. Конечно, как вы уже говорили до матча, в таком сложном календаре у нас мало времени для отдыха. Это стало ключевым моментом в этой игре. К счастью, всё сработало.