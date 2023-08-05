​Губерниев отреагировал на старт «Спартака» с трёх побед в РПЛ

«Спартак» впервые за десять лет начал чемпионат России с трёх побед. Комментарий по поводу успешного старта «красно-белых» в новом сезоне дал известный спортивный комментатор Дмитрий Губерниев.

«Пока у «Спартака» всё хорошо. Три победы! Но посмотрите и посчитайте, кого там «Спартак» обыграл!» - написал Губерниев в своём телеграм-канале.

Журналист обратил внимание на то, что «Оренбург», «Балтика» и «Рубин», которые были соперниками «Спартака» в прошедших матчах чемпионата России, набрали только три очка на троих.

«Впрочем, говорят, что чемпионами становятся как раз те, кто не разбазаривает очки в матчах с командами не из первой пятерки», - отметил Губерниев.

В следующем туре Премьер-лиги «Спартак» сыграет против «Урала» на выезде. Матч пройдёт в пятницу, 11 августа.