Ярошик: «Вы видите, что эту игру ломает удаление на седьмой минуте»

Главный тренер «Оренбурга» Иржи Ярошик дал для «Матч ТВ» комментарий после матча с «Уралом».

- Очевидно, игру сломало удаление, очень быстрое, на седьмой минуте. Тем не менее, второй тайм «Оренбург» провел гораздо лучше «Урала». Как вы расцениваете этот матч?

- Конечно, тяжело говорить о таком матче. Мы готовились, и вы видите, что эту игру ломает удаление на седьмой минуте. Конечно, во втором тайме и в первом тайме вдесятером хорошо бились ребята. У нас была хорошая поддержка со стороны фанатов, поэтому жалко, что мы не забили. Потом был гол, у нас было 2-3 момента, когда можно было решать. Это было бы более интересно в концовке.

- Как будто тенденция эти красные карточки. Как их прокомментировать?

- Я не видел по телевизору, но он не хотел так грубо играть. Он просто развернулся и хотел принять с полулета мяч. К сожалению, там был играть. Так что, наверное, это красная карточка.