Ганчаренко: «Были какие-то рабочие игровые моменты, но я не могу назвать матч жёстким»

Главный тренер «Урала» Виктор Ганчаренко дал для «Матч ТВ» комментарий после матча с «Оренбургом».

- Насколько тяжелым получился матч? Было видно, что он получился тяжелым, жестким даже до некоторой степени. Как расцените итоги?

- Я не могу сказать, что он был жестким. Были там какие-то рабочие игровые моменты, но я не могу его назвать жестким, за исключением этого момента с красной карточкой. Мы знали, что у «Оренбурга» есть игроки, которые очень хорошо умеют держать мяч. Нам надо было как-то с этим справляться. Конечно, после того, как произошло удаление, нам с этим стало проще, но было важно забить, чтобы соперник перестал верить, что может отыграться. Произошло это дважды. Во втором тайме хотелось, может быть, лучшего контроля, но здесь может быть в любом случае победа. Это выездная игра, игра на синтетике, всё вместе. Мы прижимались к воротам, чего делать не стоило. А так, молодцы ребята, с победой.