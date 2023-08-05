Соболев: «Должно же быть когда-то, чтобы мы забили все свои моменты»

Лучший футболист матча «Рубин» - «Спартак» Александр Соболев поделился впечатлениями от игры для «Матч ТВ».

- Как настроение? Вроде не очень хорошее, а игра отличная.

- Просто устал сильно, сегодня очень жарко в Казани, еще и такой темп был достаточно высокий. Поэтому прямо устал.

- Показалось, что этот высокий темп задал сегодня «Спартак», особенно во втором тайме. Что случилось? Что с реализацией, как будто стопроцентной?

- И все получалось, и реализация хорошая. Должно же быть когда-то, чтобы мы забили все свои моменты. Хотя и я мог забить, и в первом тайме были моментики у ребят, которые тоже могли забить. Но понимали, что, как я уже сказал, жарко, после первого тайма была усталость. Все понимали, что и они устали, что нужно добавить в темпе, добавили и за счет этого забили отличные голы.

- Две отличные передачи были, забить не хотелось в концовке? Прямо видно было, что в нескольких моментах вместо передачи вы выбрали иное решение.

- Да, можно было там отдать, просто я подустал в конце, уже голова внизу, и я видел там изначально. Просто изначально и так проблемы с мячом, а еще когда усталость, то катастрофа. Да нет, я всегда говорю, что для меня не так важны голы, как победа команды, поэтому сегодня три очка - самое важное, что может быть.

- По итогам трех матчей «Спартак» хорош?

- «Спартак» не плох, но опять пропустили сегодня, но уже хотелось сыграть на ноль. Поэтому в следующей игре постараемся еще сыграть на ноль.