​Только один игрок «Спартака» за последние 15 лет начал путь так эффектно, как Бонгонда

Тео Бонгонда не понадобилось время на адаптацию – он сразу же стал приносить пользу московскому «Спартаку». Если брать Премьер-лигу, то в прошедших матчах против «Оренбурга» (3:2), «Балтики» (2:1) и «Рубина» (4:1) Бонгонда забил два гола и отдал один результативный пас на партнёра.

Как сообщает Opta, за последние 15 лет только один футболист отмечался результативными действиями в каждом из трёх своих первых матчей за «Спартак» в Премьер-лиге. Этим игроком является Эйден Макгиди, который в 2010 году забил гол и отдал два голевых паса в трёх первых играх за «красно-белых» в чемпионате России.